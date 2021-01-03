Из-за профилактических работ банк РНКБ временно приостановит свою работу 4 и 7 января, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.С 13.00 до 17.00 часов в понедельник на банковских картах и в онлайн-приложениях будут недоступны любые финансовые операции, в том числе с использованием банкоматов и терминалов. Оплатить проезд бесконтактной картой тоже будет невозможно.7 января платежи будут недоступны с 12 ночи до 9 утра. Внесение и снятие наличных в банкоматах будет работать в штатном режиме.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50