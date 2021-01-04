Археологи Института истории материальной культуры РАН нашли в Керчи древние захоронения. Примечательной деталью одного из погребений стала монетка, которую по древнегреческой мифологии нужно было отдать за переход в царство мертвых.- На юго-западном некрополе города Парфений, который входил в состав Боспорского царства, обнаружены погребения эллинистического периода. В одном из захоронений найден целый, неповрежденный скелет человека. Любопытной деталью является то, что рядом с черепом найдена мелкая монетка, - уточнил руководитель археологической экспедиции Сергей Соловьев, слова которого приводит ТАСС.Монетка, по словам ученого, поможет определить более точную дату погребения. На данный момент известно, что она относится III-II векам до нашей эры.- В обкладке этой могилы также найдено антропоморфное надгробие в виде человеческой фигуры. Но это вторичное использование: полагаем, его взяли из другой могилы, разрушенной в те времена, - добавил ученый.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50