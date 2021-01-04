В Крыму за сутки выявили 247 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 7 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа инфицированных 176 обратились за медпомощью к врачу самостоятельно, почувствовав неладное. Еще 70 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими пациентами. Последний COVID-положительный приехал из-за рубежа.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1999 человек, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.За все время с начала распространения вируса в Крыму болезнь успешно побороло 20 тысяч 531 человек. Умерло за этот же период 531 COVID-положительный пациент.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50