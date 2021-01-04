В Крыму зарегистрировали еще 9 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, число скончавшихся пациентов достигло 540 человек.Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 247 человек. У 7 болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа зараженных к врачу за помощью обратилось 176 человек, еще 70 нашли среди тех, кто пересекался и общался с ранее заболевшими. Последний COVID-положительный приехал из-за рубежа.В региональных лабораториях за сутки обследовали 1999 человек на коронавирус.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50