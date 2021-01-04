Один из частных домов Симферополя сгорел вечером выходного дня. Пострадавших и погибших нет.О возгорании в частном доме по улице Караимской очевидцы сообщили в пожарную службу 3 января в 19.12. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада огнеборцев, специалисты ГУП РК «Вода Крыма» и ГУП РК «Крымэнерго» и сотрудники Управление ГИБДД МВД по РК.По прибытии был развернут оперативный штаб. Возгорание на площади 60 квадратных метров локализовали в 20.02. Спустя час пожар полностью потушили, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50