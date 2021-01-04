Часть Симферополя осталась без холодного водоснабжения из-за аварии, произошедшей вечером 3 января.Трубопровод прорвало на перекрестке улицы Узловая и переулка Ровный. В связи с этим проблемы с водоснабжением могут быть у горожан, проживающих на улицах Героев Сталинграда и Узловая и переулке Ровный.Когда аварию устранят, и подача воды возобновится в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» не уточняется.Напомним, из-за продолжительной засухи власти Крыма перевели Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы на почасовую подачу воды.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50