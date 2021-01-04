Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнование родным и близким скончавшегося министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова. Он также назвал смерть руководителя ведомства невосполнимой утратой.- Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения. Он был настоящим профессионалом своего дела, мудрым управленцем и настоящим патриотом, - написал Аксенов в социальных сетях.Глава республики добавил, что за все время добросовестной работы министр ЧС Сергей Шахов зарекомендовал себя как надежный товарищ, верный друг и отзывчивый человек.- Он был важным звеном команды крымского Правительства. Светлая память о нем и его добрых делах навсегда останется в наших сердцах. Вечная память! – подытожил Аксенов.Напомним, глава МЧС по РК Сергей Шахов скончался 4 января 2021 года в одной из региональных больниц для COVID-положительных пациентов. Ему было 65 лет.По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. В госпиталь Шахов попал еще до Нового года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50