5 января на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных аномалий и катаклизмов. По народным поверьям, если в день Федула Зимнего ветрено, то можно надеяться на хороший урожай.- В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 14 м/с. Днем +13…+15°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Днем тепло до +14°.Вода в Черном море +9°… +12°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50