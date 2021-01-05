В декабре 2020 года в бассейнах рек наблюдался значительный недобор осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.По многолетним данным синоптиков, декабрь и январь – месяцы с наибольшим количеством осадков, однако первый месяц зимы уже не оправдал ожидания.Сообщается, что в бассейнах рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир выпало 6-9,9 мм осадков, что составляет 12-15% от нормы, в бассейнах рек ЮБК - 40,4-50,6 мм осадков (42-51% нормы), а в бассейнах остальных рек - 12,2-19 мм осадков (24-40% нормы).- В условиях дефицита осадков и высоких температур воздуха, улучшения гидрологической обстановки в бассейнах рек не произошло. Осенняя межень перешла в зимнюю. Вопреки прогнозам, в верховьях рек Альма, Черная выше водохранилищ Партизанское и Чернореченское до настоящего времени отсутствует сток, - уточнили синоптики.По данным гидрометцентра, сток отсутствовал в верховье реки Альмы в конце декабря в 1998 году, а в верховье реки Черной – в 1985 и 2010 годах.Также продолжают пересыхать селевые реки округов Алушты, Судака и Феодосии.Белогорское водохранилище в декабре наполнилось на 0,475 миллионов кубов, Симферопольское – на 0,302, Счастливое – 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища притока воды совсем не было.