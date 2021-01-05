В Крыму за сутки зафиксировали 203 человека с коронавирусом, из них семь человек переносят инфекцию бессимптомно. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, 172 зараженных самостоятельно обратились за медицинской помощью, 31 человек ранее контактировал с зараженными.За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 341 человека.Выздоровели от ковида за сутки 260 человек, за весь период с начала пандемии – 20 791 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50