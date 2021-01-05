С 1 января в Керчи и Евпатории к вывозу твердых коммунальных отходов приступила новая компания – ООО «Управление межрегионального экологического сервиса».- Предприятие полностью обеспечено новейшей мусоровывозящей техникой и персоналом. На территории Керчи и Евпатории вышли на маршруты абсолютно новые мусоровозы для вывоза ТКО в количестве 28 единиц, также работают дежурные мусоровозы регионального оператора, - сообщили в управлении информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.В ведомстве также отметили, что в Евпатории и Керчи с 31 декабря продолжают заменять металлические контейнеры старого образца на евроконтейнеры. Их меняют с учетом объемов накопления твердых коммунальных отходов на площадках.Если в Керчи и Евпатории нерегулярно вывозят мусор, можно обратиться на «горячую линию» госпредприятия «Крымэкоресурсы» +7 (3652) 78-84-97, для SMS и мессенджеров работает номер +7 (978) 973-28-60. На сайте госпредприятия есть форма для обращений граждан.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50