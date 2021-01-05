В Крыму будет работать дальняя радиолокационная станция «Яхрома». Она будет иметь угол обзора в 270 градусов и сможет работать в четырех диапазонах.Как рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, этот радар не имеет аналогов, он будет работать в метровом, дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах.Строить радиолокационную станцию начнут в 2021 году.Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание «Яхромы» - одна из приоритетных задач ведомства в этом году.Новая радиолокационная станция войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Установка сможет максимально быстро засечь и сопровождать баллистические ракеты, которые будут выпущены в сторону России и ее союзников.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50