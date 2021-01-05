Феодосийцы разместили в соцсетях фото и видео, на которых запечатлели сказочный автомобиль. Audi S6, украшенный новогодними гирляндами, разъезжал по улицам города. Водитель же нарядился в костюм Деда Мороза и включил в салоне авто известную песню Jingle Bells.- Кто видел елку на колесах? Больно развеселил меня! - написал местный житель в соцсетях.Другие феодосийцы тоже были рады видеть такое новогоднее волшебство:- Первого января вечером пошел в магазин, а это ехало как раз. С меня два пальцы вверх - с него ответочка в виде сигнала. Зачет!Жители и гости города подходили к машине, делали селфи и снимали видео на память.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50