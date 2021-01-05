Украинские военные корабли осенью отработали нападение на Крым с применением турецких ударных дронов. Такая информация появилась в европейском издании «Bulgarian Military».- Некоторые эксперты отмечают, что Украина производит дроны давно, но по качеству они не могут конкурировать с такими же турецкими. Собственные дроны давно состоят на вооружении ВС Украины и используются для стрельбы по Донбассу, - сообщает издание.Источники отмечают, что испытания дронов прошли у границ Крыма на северо-западе, но никаких угроз для полуострова не было.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50