В Бахчисарайском зоопарке в новогоднюю ночь произошло пополнение – корова шотландской породы родила теленка, сообщил директор Виктор Жиленко.- У нас радостная новость – в новогоднюю ночь корова шотландского скота родила нам маленького скотенка. Этот маленький бычок станет талисманом 2021 года и принесет нам большую удачу, - сказал директор парка.В Бахчисарайском зоопарке рождение детенышей – не редкость. Напомним, что в 2019 году в зоопарке у одной из самок кенгуру родился детеныш.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50