В горбольнице №7 Симферополя начали принимать пациентов врачи госпиталя Минобороны России. Как сообщает телеканал «Звезда», в общую работу больницы включены 18 военных врачей и шесть врачебно-сестринских бригад.Медики принимают около 40 пациентов за одну смену.Напомним, что личный состав медотрядов спецназначения Южного военного округа и Черноморского флота направили из Севастополя и Ростова-на-Дону для того, чтобы помогать крымчанам бороться с коронавирусом.Ранее на полуострове развернули два мобильных госпиталя Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина. Глава РК Сергей Аксенов обращался с просьбой развернуть госпитали на 200 коек в Ялте и Симферополе.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50