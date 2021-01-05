Около 7 тысяч саженцев высадят в парках и скверах Симферополя, насаждения уже закуплены.В пресс-службе администрации крымской столицы сообщили, что кустарники и хвойные деревья появятся в скверах Потемкина и Казанском, в зеленой зоне 180-го квартала.Высаживать растения будут в зависимости от погодных условий. МБУ «Горзеленхоз» уже получил лиственные и хвойные кустарники, падуб остролистный, ели, туи смарагды, липы, клены, рябины, а также сливу Писсарди.В целом на озеленение Симферополя в 2020 году было выделено около 30 миллионов рублей. От этой суммы уже освоено 12 миллионов рублей, за которые приобрели 6751 саженец. Оставшуюся сумму потратят на озеленение в 2021 году.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50