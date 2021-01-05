Житель Симферополя отоварился по чужому чеку на 12 тысяч рублей. Он забрал чужие обои, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.В ведомстве отметили, что 35-летний симферополец написал заявление в отдел полиции. Мужчина рассказал, что заплатил 12 тысяч рублей за пять рулонов дорогостоящих обоев и получил чек на выдачу товара. Однако он потерял выписку где-то в магазине, поэтому в пункте выдачи обои ему не отдали, сообщив, что их получил неизвестный «покупатель» с чеком.Сотрудники уголовного розыска обнаружили подозреваемого и задержали его. Мужчина был ранее судим, он признался правоохранителям в преступлении и рассказал, что нашел чек и забрал в пункте выдачи товара покупки, не принадлежащие ему.Полицейские осмотрели место жительства подозреваемого и обнаружили похищенные рулоны обоев.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 5