6 января на Крымском полуострове, как и накануне, относительно комфортный день. Народные приметы же гласят, что если в Сочельник тепло, то весна будет холодная.- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Днем тепло до +14°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер южный до 13 м/с. Днем +10…+12°.Вода в Черном море +8°…11°Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50