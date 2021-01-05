В Бахчисарае молодой папа убил свою полуторагодовалую дочь из-за того, что девочка громко плакала.Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону, мужчина регулярно пребывал в нетрезвом состоянии и бил свою жену с дочерью. 2 января он разозлился на девочку и поставил ее в угол, дочь не переставала плакать. Тогда отец задушил ее.На следующий день в правоохранительные органы обратились отец и мать ребенка. Они сказали, что девочка якобы задохнулась угарным газом из-за неисправного печного оборудования.Но медэкспертиза показала, что девочку задушили. После этого следователи и сотрудники МВД получили признание от отца.В Следкоме уточнили, что первоначальные неверные показания мать девочки дала, потому что ее запугал муж. Он и придумал версию с угарным газом.Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, ч. 2 «Убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии». Подозреваемому грозит пожизненное заключение.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50