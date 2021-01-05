Вырубка лесов около ФГБУ «Заповедный Крым», которая взволновала местных жителей, связана с прокладкой газопровода «Ялта-Форос-Севастополь».В пресс-службе дирекции заповедников уточнили, что прокладка газопровода «ГУП РК «Черноморнефтегаз» идет за границей особо охраняемой природной территории.Напомним, что в конце 2020 года в соцсетях часто стали появляться фото поваленных деревьев в горах и много гневных комментариев местных жителей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50