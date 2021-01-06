Компания «Аэрофлот» открыла продажу субсидируемых билетов на рейсы в Крым, на Дальний Восток и в Калининград. Специальные тарифы предназначены для граждан от 12 до 23 лет, женщин старше 55-ти и мужчины старше 60 лет, а также инвалидов и многодетных семей.Билеты по сниженным ценам действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономическом классе в Москву из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска Магадана , Новосибирска, Красноярска, Иркутска. Самый дорогой перелет из Петропавловска-Камчатского в Москву обойдется в 7,5 тысяч рублей. Билет на самолет из Симферополя в Сочи стоит 2,5 тысячи рублей.Приобрести субсидированный билет можно как в офисах «Аэрофлота», так и на сайте авиакомпании. Оплатить его необходимо в момент бронирования.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50