В Крыму за сутки зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции из обследованных 3441 человек. У 7 заболевших никаких симптомов COVID-19.- Из общего количества заболевших 188 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Количество выздоровевших за сутки составляет 218 человек, выздоровевших за весь период – 21 009 человек. Всего с начала периода наблюдений зарегистрировано 26702 случаев COVID-19.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50