В Симферополе полицейские дважды за сутки выезжали на кражи выручки из касс магазинов. В одном случае продавец забрала с собой 30 тысяч рублей, в другом - 16 тысяч, сообщили в региональном МВД.Предприниматель обратилась в полицию с сообщением, что ее администратор-продавец украла из кассы деньги. В короткий срок сотрудниками уголовного розыска была задержана ранее не судимая 47-летняя местная жительница.Во втором случае к полицейским обратилась администратор одного из кафе. По ее словам, продавец-стажер ушла с работы вместе с выручкой в 16 тысяч рублей. Женщина уже была судима за имущественные преступления и была задержана вновь.Обе подозреваемые признались в содеянном и сообщили, что деньги уже потратили на собственные нужды. На каждую возбуждено уголовное дело за кражу со значительным ущербом. Максимально им грозит до 5 лет тюрьмы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50