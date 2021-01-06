Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков разместил на своей странице в Instagram фото Симферополя с борта МКС. В коллекции астронавта «Новогодняя Россия» почти 20 снимков городов, над которыми пролетала станция.Снимок Симферополя Кудь-Сверчков сопроводил комментарием.- Сегодня мы пролетаем над югом России, и следующим новогодним российским городом становится Симферополь, - написал космонавт. - Его название с древнегреческого языка можно перевести как «город-собиратель». Здесь сухо степной климат, который характеризуется мягкой и теплой зимой без заморозков и жарким летом, которое более продолжительно, чем в средней полосе России.Фотография Симферополя получила почти две тысячи одобрительных голосов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50