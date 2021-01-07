В Крыму за минувшие сутки стало на 232 случая инфицированных коронавирусом больше. У 8 человек инфекция себя никак не проявляла.- Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.За сутки проведено 3249 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Выписаны с выздоровлением 277 человек, за весь период – 21 286 человек. Всего выявлены 26 934 случаев COVID-19.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50