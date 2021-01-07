По доброй традиции 7 января Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь обратился к православным крымчанам с Рождественским видеопоздравлением.- От всего сердца и от всей души поздравляю вас со святым и светлым праздником Рождества Христова! - поздравил Митрополит, призвав быть милосердными и помогать тем, кому сейчас трудно, одиноко, кто страдает, унывает и отчаивается.Ушедший год выдался непростым, но крымчане с достоинством преодолели трудности, явив миру лучшие человеческие качества.Святой отец так же призвал соединить усилия в борьбе с мировым поветрием, сделать все, чтобы наступивший 2021 год принес мир, благополучие и счастье в каждый дом: - Благословение Господне да пребудет с вами!Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50