В Ялте в районе смотровой площадки на въезде в город со стороны поселка Ливадия произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Одна машина вылетела к стеле с эмблемой курорта, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.- В 12.46 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе Ялта-Севастополь в районе стелы «Ялта» произошло дорожно-транспортное происшествие, - уточнили в МЧС. - По предварительной информации есть пострадавшие, требуется деблокация.На место выехали спасатели, экипаж ГИБДД и две бригады «скорой». Как оказалось, причиной столкновения стало нарушение дистанции, из-за чего автомобиль ВАЗ-2104 въехал во впереди идущую иномарку и ее выкинуло на встречную полосу. Водителя «Жигулей» из искореженного кузова пришлось вызволять гидравлическими ножницами, а разлитое топливо заливать пеной во избежание возгорания.Всего в ДТП пострадало 2 человека. Пострадавшие доставлены в Ялтинскую городскую больницу.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50