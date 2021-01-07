В Симферополе вернули жителю Бахчисарая потерянный пакет с 350 тысячами рублей. Мужчина положил сверток на крышу автомобиля, да так и уехал с рынка, куда приезжал для покупки луковиц тюльпанов.Обнаружив пропажу, 55-летний бахчисараец вернулся на стоянку автомобилей, но пакета с деньгами не нашел. Тогда он обратился с заявлением в полицию. Войдя в положение, сотрудники МВД в короткие сроки нашли пакет с деньгами у одного из сотрудников рынка. Тот отдал свою находку стражам порядка, которые тут же вернули деньги отчаявшемуся бахчисарайцу.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50