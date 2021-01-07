Крымский Гидрометцентр выдал штормовое предупреждение на ближайшие двое суток. Полуостров окажется в зоне фронтального раздела между уходящим теплым циклоном и холодным воздухов с Арктики.- В связи с прохождением холодного фронтального раздела 8 и 9 января в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, - сообщили в Гидрометцентре. - Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/c.Уже в ночь на 10 января ветер поменяет направление на северо-восточное, температура воздуха опустится ночью до 6-8 градусов мороза, выпадет снег. Спасатели предупреждают, что непогода повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50