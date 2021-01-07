Рейды по отелям и санаториям в новогодние праздники не выявили нарушений санэпидрежима. Запрет на массовые мероприятия и работу ресторанов после 22.00 соблюдается, в противном случае Минкурортов Крыма просит сообщать по телефону 8 800 511-80-18.Мониторинг отелей и санаториев в Феодосии, Судаке, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте и Симферополе показал соблюдение всех необходимых мер по организации работы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.- В этом году в отелях в новогодние праздники основной упор был сделан на обслуживание в номерах, индивидуальные туры и индивидуальное обслуживание, - отметили в Минкурортов РК. - Для уведомления гостей в отелях, а также на их сайтах в интернете, размещена информация о действующих ограничениях, в том числе о запрете оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, включая организацию и проведение новогодних и рождественских программ.В местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиками, в закрытых помещениях - рециркуляторы. Услуги питания оказываются в соответствии с обеспечением минимального количества посетителей и максимального разведения потоков гостей и внешних посетителей. Мониторинг будет продолжаться вплоть до 15 января.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50