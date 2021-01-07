В Симферополе в ДТП на переулке Элеваторный водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание. Мужчина вылетел из авто и погиб.Смертельное ДТП произошло 6 января около 17.00. Автомобиль Toyota Camry несся на высокой скорости по переулку Элеваторный. Водитель потерял управление, машину занесло и ударило колесом об бордюр.- Он промчался на 140 км/ч примерно, и раза 4 кувыркнулся, пролетая, еще очень много метров кубарем, - пишут свидетели аварии в соцсетях. - Я был на СТО и видел его за пару секунд до смерти. Скорость более 140 и он потерял управление. Там небольшой поворот градусов 30 напротив воинской части. Машину занесло и вошла в бордюр. Дальше кубарем. Страдать ему не пришлось, всё произошло мгновенно.Очевидцы ДТП считают, что на данном участке необходимо установить светофор или лежачего полицейского, так как аварии на нем не редкость. Также необходимо отремонтировать дорогу между переулком Элеваторный и ул. Генерала Васильева.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50