К новому многопрофильному медцентру им. Семашко из Симферополя ходят всего два автобусных маршрута. Добраться в поселок Битумное на общественном транспорте сложно, автобус приходится долго ждать.В Минтрансе РК уверяют, что с новым медицинским центром столицу соединяют два маршрута - №55 «Битумное – автостанция «Западная» и № 95 «Агроуниверситет –ул. Гурзуфская». Оба ходят через центральные улицы и площади Симферополя, на каждый маршрут выходят по 8 автобусов. С 11 января количество машин увеличится. Остановка «Новый медицинский центр» включена в маршруты «Гвардейское — Симферополь», «Урожайное - Симферополь», «Первомайское - Симферополь», «Калиновка - Симферополь», «Красное - Симферополь», «Широкое - Симферополь», «Новоандреевка — Симферополь».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50