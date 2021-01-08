8 января на Крымском полуострове синоптики обещают дожди, местами очень сильные. Ливни дополнит сильный северо-западный ветер.- В Симферополе переменная облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: днем дождь. Ветер днем юго-восточный до 14 м/с. Днем тепло до +12°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Дождь, временами сильный. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем +9…+11°.Вода в Черном море +9°…12°Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50