За последние сутки на территории полуострова зарегистрировали 230 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 10 заболевших переносят болезнь без симптомов.- Из общего количества заболевших 175 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.За истекшие сутки всеми лабораториями республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3212 человек.Всего за сутки выздоровело 68 человек. С начала пандемии количество выздоровевших составляет – 21 354 человека.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50