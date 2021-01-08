С момента начала запретов от Роспотребнадзора прошло уже две недели. Специалисты Министерства курортов и туризма Крыма до сих пор продолжают проводить проверки в отелях, санаториях и ресторанах полуострова, сообщили в пресс-службе ведомства.Особое внимание комиссия уделила объектам размещения в Феодосии, Саках, Евпатории, Алуште, Ялте и Симферополе.- По итогам рейдов выявлено, что в объектах размещения соблюдаются необходимые меры по организации работы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве. - В этом году в отелях в новогодние праздники основной упор был сделан на обслуживание в номерах, индивидуальные туры и индивидуальное обслуживание.Напомним, с 20 декабря на территории полуострова действуют особые новогодние ограничения. До 15 января в Крыму полностью запрещены праздничные программы в отелях, ресторанах, клубах и других закрытых помещениях.Также с 25 декабря по 15 января официально перестали работать фуд-корты в торговых центрах.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50