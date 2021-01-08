На улице Буденного в Симферополе загорелся грузовик «КамАЗ» со строительными материалами и техникой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.По информации ведомства, около 4 вечера в службу спасения поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля. К месту направилось отделение пожарно-спасательной части первого отряда.- По прибытии на место вызова установлено, что горит грузовой автомобиль «КамАЗ». В 16.17 пожар ликвидирован на площади 16 квадратных метров, - сообщили спасатели, добавляя, что в результате чрезвычайного происшествия пострадавших и жертв нет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50