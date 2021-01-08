На границе с Крымом киевские власти планируют разместить пункты экспресс-тестирования на коронавирус, сообщается в постановлении Кабмина Украины.Теперь для того, чтобы попасть на территорию незалежной при выезде из Крыма граждане смогут сдать не только ПЦР-тест, но и экспресс-тест на коронавирус.При наличии отрицательного результата туристы смогут избежать обязательной двухнедельной самоизоляции.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50