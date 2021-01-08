В Крыму задержали 26-летнего жителя Тверской области с пакетиками наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по республике.Полицейские заметили парня, когда тот пытался закопать что-то в кустах. Во время проверки оказалось, что у мужчины на руках было 100 прозрачных свертков с белым порошком. В земле сотрудники полиции также обнаружили «закладку».Задержанный рассказал, что купил запрещенные вещества у себя на родине - в Твери, а на полуостров приехал для сбыта наркотиков. В съемном доме у него нашли ноутбук с историей переписки, коробку с сотней небольших свёртков, два полиэтиленовых пакета с белым порошком, весы, изоленту и перчатки.Теперь парню, приехавшему на «каникулы» в Крым грозит до 20 лет лишения свободы. Он временно находится в изоляторе.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50