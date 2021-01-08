Крымские власти объявили тендер на ремонт и техобслуживание автомобилей, на которых возят членов республиканского правительства. Как сообщается на сайте госзакупок, на эти работы планируют потратить 32,5 миллиона рублей.На сайте появилось девять заявок. Самой дорогой машиной стала Тойота Камри XV55 2015 года. За нее подрядчик получит 4,9 миллиона рублей. За ремонт автомобилей той же марки модели XV70 будет выделено 4,2 миллиона рублей. Также техобслуживание других машин обойдется в 3,5 миллиона рублей.На устранение мелких работ подрядчику даются сутки, на кузовной ремонт - до пяти дней, а на сложный - неделя. Итоги аукциона подведут после новогодних выходных, контракт будет заключен до конца этого года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50