9 января на Крымском полуострове синоптики, как и накануне, обещают дожди и весьма ощутимый ветер.- В Симферополе облачно. Дождь. Ветер днем северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь, временами сильный. Ветер днем северный 9-14 м/с. Температура воздуха до +10°.На Южном берегу Крыма облачно. Дождь, местами очень сильный. Ветер днем северо-западный до 20 м/с. Днем тепло до +11°.Вода в Черном море +9°…12°Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50