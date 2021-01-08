Приехавшая из Украины в Крым туристка удивилась преображенному полуострову. Девушку поразили приличные цены, заполненные продуктовые прилавки и разрастающиеся стройки.Как сообщил автор канала «ПоКрыму.ру», больше всего украинку удивили приятные цены и полные продуктов магазины и рынки. До этого момента девушка считала, что на полуострове все прилавки полностью пустые, ведь раньше все продовольственные товары завозились с незалежной.- Чувствовалась ревность, ведь Киев в советские времена считался чуть ли не лучшим местом для жизни... а тут какой-то Крым его обгоняет, - иронично написал автор поста.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50