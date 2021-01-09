За минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболели еще 204 человека.При этом у 4 пациентов не было никаких симптомов болезни.- Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.За прошедший день в лабораториях Крыма на инфекцию протестировали 906 человек.За сутки выздоровели 223 уже бывших пациентов, за все время с начал эпидемии с инфекцией справились 21 577 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50