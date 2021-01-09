В Симферополе устанавливают новые светофоры на семи перекрестках.Так, вскоре заработают светофоры на пересечении улиц Севастопольской и Дружбы, Севастопольской и Залесской, Русской и Батурина, Данилова и Аэрофлотской, Кечкеметской и Сельвинского.Кроме того, новые регуляторы движения появятся на перекрестках улицы Ялтинское шоссе и Лозовская, а также проспекта Вернадского и улицы Мира.- Установка светофоров сопровождается установкой соответствующих дорожных знаков и нанесением дорожной разметки, - сообщил депутат горсовета Симферополя Вячеслав Кондратьев.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50