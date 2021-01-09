В Симферополе женщина склонила к воровству 12-летнюю девочку.В полицию обратилась 17- летняя жительница крымской столицы. Она сообщила, что в торговом центре кто-то похитил ее рюкзак с портативной зарядкой, одеждой и небольшой суммой денег.Оперативники быстро задержали 50-летнюю женщину и 12-летнюю девочку, которая находилась вместе с ней. Они обе жили в селе Симферопольского района.Полицейские нашли в доме все похищенное имущество.На 50-летнюю ранее не судимую женщину завели уголовное дело по ч.1 ст.150 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Кроме того, по факту самой кражи возбуждено дело по ч.1 ст.158 УК РФ.- Санкциями данных статей предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении, - сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50