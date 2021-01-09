Крымский федеральный университет имени Вернадского в 2020 году вложил около 200 млн рублей в развитие спортивной инфраструктуры вуза, рассказал его ректор Андрей Фалалеев.- Мы серьезно вложились в спортивную инфраструктуру. Построили новую футбольную площадку на Киевской, 181, – там будет новый кампус. Отремонтировали и запустили легкоатлетический манеж. Это совершенно новый уровень, крытых манежей в Крыму больше нет, — цитирует «Крымский журнал» Андрей Фалалеев.Кроме того, в КФУ внедрили новую систему дезинфекции и очистки воды в бассейнах без хлора. Будут в университете развивать и зарубежные виды спорта — крикет и бейсбол.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50