С понедельника, 11 января, в Крыму ожидается похолодание в среднем на 5 градусов тепла.Это значит, что крымчан ночью ожидают заморозки до -2 градусов.- В каникулярные дни температура еще высокая, а затем понижение примерно на 5 градусов. Дневные температуры уже будут около 5-градусной отметки, а ночью - 0 - минус 2 градуса, - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50