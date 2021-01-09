С 2014 года на Крымский полуостров переехали жить более 200 тысяч человек из других регионов России.Из них 117 114 россиян обосновались в Крым и 88445 – остались в Севастополе, сообщает Управление федеральной службы государственной статистике по Крыму и Севастополю.Только в минувшем году в Республике Крым на постоянное место жительство переехало больше 20 тысяч человек из материковой России, а в Севастополь принял еще 12 тысяч человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50