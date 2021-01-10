10 января на Крымском полуострове не совсем уютный день. Народные приметы же гласят, что безветренная погода и иней на деревьях в этот день обещают удачный и урожайный год.- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Днем тепло до +5°. На дорогах местами гололедица.На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром и днем временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха +3…+5°.Вода в Черном море +8°…12°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50