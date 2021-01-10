До конца 2021 года компания «ВАД» отремонтирует дорогу между селами Доброе и Краснолесье. Такое распоряжение дал глава Крыма Сергей Аксенов.- Госконтракт на выполнение ремонта дороги Доброе – Краснолесье заключили с АО «ВАД». Компания выступает единственным подрядчиком, - говорится в документе.Общая цена контракта составит 126 миллионов 101 тысячу рублей.Работы планируют завершить до конца текущего года. Подрядчику предстоит отремонтировать 5,6 километра дороги.В следующем году на восстановление асфальтового покрытия потратят 16,5 миллиарда рублей. Если работы выполнят в срок, Крым получит дополнительные средства на ремонт - 3,5 миллиарда рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50